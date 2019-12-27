Zlatan Ibrahimovic Milan'a geri döndü

MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in, Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Haberglobal'in aktardığına göre, 38 yaşındaki İsveçli yıldız kısa süre içinde Milan'la, belirli koşullara bağlı olarak uzayabilecek altı aylık sözleşmeye imza atacak.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Milan için ter döken Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 85 maçta 80 gole doğrudan katkı (56 gol, 24 asist) sağlamıştı.

İsveçli yıldız bu süreçte takımıyla da Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.