Falcao için River Plate iddiası: 'Eve dönebilir'

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. Kolombiyalı futbolcunun River Plate'e dönebileceği öne sürüldü.

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Radamel Falcao, River Plate'e dönebilir. Don Balon gazetesinin haberinde, "Bomba! River, Falcao'yu hep istedi ve Falcao ocak ayında eve dönebilir" ifadelerine yer verildi.

Falcao'nun şu ana kadar sergilediği performansın kabul edilemez olduğu belirtilirken, "Falcao'nun İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem de Falcao ayrılığa sıcak bakıyor" denildi.

Galatasaray'da 2 gol attı

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.

Kolombiyalı golcü forma giydiği 10 resmi maçta 2 gol attı.