Rusya, WADA'nın kararına itiraz etti

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA), Rusya’nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesine ilişkin kararına itiraz etti.

RUSADA Başkanı Yuriy Ganus, kararı kabul etmediklerine dair belgeleri WADA'ya gönderdiklerini açıkladı.

Belgelerin 31 Aralık'a kadar WADA'ya teslim edileceğini belirten Ganus, daha sonra belgelerin Lozan’daki Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşınacağını, dava sürecinin başlayacağını ve sürecin Nisan ya da Mayıs 2020'de tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

WADA, Rusya’nın 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı almıştı.

Karar, Rusya’nın ocak ayında Moskova’daki bir dopingle mücadele laboratuvarından WADA’ya değiştirilmiş veri sunduğu iddiasının ardından gelmişti.

Putin, toplu ceza kararının ‘temiz spor’ endişesi nedeniyle değil de ‘sporun çıkarları ve olimpiyat hareketiyle bir ilgisi olmayan siyasi bir karar’ olduğu değerlendirmesini yapmıştı.