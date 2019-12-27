Bursaspor Kulübü'nden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e tepki

Galatasaray Başkanı Cengiz'in bir basın kuruluşuna verdiği röportajdaki, "Biz 'VAR kayıtları açıklansın.' dediğimiz için Kulüpler Birliği Vakfı, 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavunun laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü." sözlerine bir tepki de Bursaspor'dan geldi.

Geride kalan sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen'un kulüp internet sitesinden, Galatasaray Kulübü Başkanı'in sözleriyle ilgili bir kınama metni yayımlandı.

Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir camia olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar, bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak sahada verdiği mücadeleyle, hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleriyle bakmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz verilmeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen, şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i bize hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz."