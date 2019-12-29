'Rus balyoz', ABD’li rakibi 'öfkeliyi' ilk round’da nakavt etti

Rus ‘balyoz’ Yemelyanenko, ABD’li rakibi ‘öfkeliyi’ Japonya’daki Bellator 237 etkinliğindeki maçta ilk round’da nakavt etti.

Yemelyanenko, müsabakada rakibinden çok daha hızlı bir performans sergiledi. Hücum konusunda daha önde olan Yemelyanenko, gücünü korumaya da özen gösterdi. Rus ‘balyoz’, daha aktif davranarak ‘öfkeli’ rakibini belirli aralıklarla kafeste köşeye sıkıştırdı.

after his KO win over “Rampage” Jackson, Fedor Emelianenko announces his retirement form MMA. #BellatorJapan pic.twitter.com/JUjQxhZKST — mma 21+ ⚉ (@mma21plus) December 29, 2019

Maçın başlamasından iki dakika 59 saniye sonra da Yemelyanenko, güçlü bir sağ kroşe göstererek rakibini mindere serdi. Hakem maçı durdururken, Yemelyanenko müsabakanın galibi ilan edildi.

Jackson’la maçının ardından Yemelyanenko 2 maça daha girecek ve kariyerini sonlandıracak. Bir sonraki maçın 2020 yazında Avrupa’da, kariyerinin son maçının da 2020 sonunda ya da 2021 başında Moskova’da gerçekleşmesi bekleniyor.

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