İlk yarının lideri Sivasspor

Demir Grup Sivasspor'un 2019-2020 sezonunun ilk yarısını lider bitirmesini sağlayan gol Kone-Yatabare ikilisinden geldi.

Evlerinde Ege temsilcisi Göztepe'yi ağırlayan Yiğidolar, 66. dakikada golü buldu.

Fatih Aksoy, Castro'dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone'ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

👑 Rıza Çalımbay önderliğindeki lider Sivasspor bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarında gol attı. (35 gol)



🥅 17 maç

✅ 11 galibiyet

⚫️ 4 beraberlik

❌ 2 mağlubiyet pic.twitter.com/Za5nwX6BT5 — FutbolArena (@futbolarena) December 29, 2019

Maç sonu basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında performanslarının üzerine çıkarak şehre güzel şeyler vermek istediklerini söyledi.

🗣 Rıza Çalımbay: "Sezon bittikten sonra isteyen futbolcu gidebilir, haklarıdır. Başarımız tesadüf değil, buraya çok çalışarak geldik. Beşiktaş'ta çok şampiyonluk yaşadım. Kolay gelmiyor. Sırada Beşiktaş maçı var. Çok zor olacak" (TRT Spor) pic.twitter.com/FPuKwcCKqR — FutbolArena (@futbolarena) December 29, 2019

Kırmızı-beyazlı ekibin oyun disiplinini bozmadan iyi mücadele ederek maçı kazandığını belirten Çalımbay, şöyle konuştu:

"Göztepe iyi bir takım, zor olacağını biliyorduk ve öyle de geçti. Çok dikkatli oynadık çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahiplerdi. Maçın başından sonuna kadar ne söylediysek takımınız onu yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik ve değişikliklerimiz de etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için ligin ikinci yarısı için çok önemliydi. Devre arası çalışarak hem de takıma takviye yaparak daha güçlü bir duruma geleceğiz."

Çalımbay, maçın ikinci yarısında daha güzel işler yaptıklarını dile getirerek, "Daha da tempoyu arttırdık, daha çabuk oynamaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Çok da güzel gol attık. İkinci yarı bizim açımızdan daha iyi oldu" dedi.

'Transfer yapmamız lazım'

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, çok fazla transfer yapmayacaklarını, takımdaki eksiklikleri giderecek ve uyum sağlayacak oyuncular alınacağını ifade etti. Ligin asıl ikinci yarıda başlayacağına belirterek "Bütün takımlar takviye yapacak, bütün takımlar daha fazla hazır olacak. İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım" vurgusunda bulundu. Taraftardan ve yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, "Manevi yönden desteğimiz mükemmel, bütün iş bize kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki şehrimize güzel şeyler verelim" yorumunu yaptı.

🗣Rıza Çalımbay: Oyuncularımız için takımı yarı yolda bırakıp gitmek, hem onlar hem bizim için zor olabilir. Sezon bittikten sonra gidebilirler rahatça. Gitmeleri de gerekiyor. pic.twitter.com/vGQd6QtllC — TRT Spor (@trtspor) December 29, 2019

'Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ikinci yarıda bizimle olacak'

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını söyledi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transferin gözdeleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş konusunda net; "50 kere söyledik. Bizimle onlar, vermeyeceğiz." ❌ pic.twitter.com/bi4mcVzGuY — Sporx (@sporx) December 29, 2019

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını da 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz" dedi.

Göztepe karşılaşmasının zor geçtiğini vurgulayan Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar ama ikinci yarı bir iki pozisyon da bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk" diye konuştu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlara teşekkür eden Başkan, ligin ikinci yarısını da aynı performansla tamamlamayı arzuladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip."

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul'daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları."