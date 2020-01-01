WADA'nın yeni yasaklı maddeler listesi yürürlüğe girdi

WADA'dan yapılan açıklamada, "İlk olarak 30 Eylül 2019’da yayınlanan 2020 Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi bugün yürürlüğe girdi" ifadeleri kullanıldı.

Bir madde veya yöntemin listede yer alması için sporcunun performansını arttırması, sağlığa potansiyel veya gerçek bir risk oluşturması ya da sporun ruhuna aykırı olması gerekiyor.

WADA’nın yeni listesinden argon maddesi çıkarıldı. Kurum, bu maddenin artık yasaklı olmak için gerekli üç kriteri taşımadığı görüşünde.

Öte yandan listeye dahil edilen maddeler arasında octodrin, levomethadon maddesi yer alıyor. Kannabinoid kullanımı konusunda da netlik getirilen listede, her türlü doğal veya sentetik kannabinoidin yasak olduğu kaydediliyor.

Liste ilk olarak 30 Eylül’de yayınlanmıştı. WADA, 9 Aralık’ta değiştirilmiş veri sunduğu iddiasıyla Rusya’nın büyük spor müsabakalarında yer almasını dört yıl süreyle yasaklamıştı.