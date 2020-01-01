'Galatasaray'ın Luis Abram için yaptığı teklif reddedildi'

Galatasaray'ın Velez Sarsfield forması giyen Perulu stoperi Luis Abram için teklifte bulunduğu ancak bu teklifin Arjantin kulübü tarafından reddedildiği iddia edildi.

Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla devre arasında stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, gözüne Arjantin Ligi ekiplerinden Velez Sarsfield'ta forma giyen Luis Abram'ı kestirdi.

Haberglobal'in aktardığına göre, Arjantin ve Peru medyasında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklif, rakamın düşük ve ödeme koşullarının kötü bulunması sebebiyle kulübü Velez Sarsfield tarafından reddedildi.

16 haftası geride kalan Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors'ın ardından en az gol yiyen takım olan Velez Sarsfield, savunmanın bel kemiği olarak gördüğü Luis Abram için sözleşmede yazan serbest kalma bedelini (8 milyon euro) talep ediyor.

Fox Sports muhabiri Mauricio Loret de Mola, Galatasaray'ın teklifinin 2.8 milyon euro olduğunu belirtti.