Rakip teknik direktörün notlarını okumaya çalışan Mourinho'ya sarı kart

Rakip takımın notlarına bakmaya çalıştığından dolayı sarı kart gören Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, kartı hak ettiğini kabul etti ancak, “Kaba davrandım ama aptal birine kaba davrandım” diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Southampton'a konuk oldu. 2. yarıda Harry Kane'in ofsayt sayılan golünün ardından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, rakip takımın bankında bulunan notlara bakmaya çalıştı. Bunun ardından Mourinho ile rakip takımından biriyle tartışmaya başladı. Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Mourinho’ya sarı kart gösterdi.

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Southampton, Ings'in 12. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanırken karşılaşmanın arından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mourinho, " Kaba davrandım ama aptal birine kaba davrandım. Sarı kartı açık bir şekilde hak ettim. Adama kötü sözler ettim" diye konuştu.

Hassenhuttl: Bu direktöre ciddi anlamda önem veriyorum

Jose Mourinho: Tottenham boss says he 'was rude with an idiot' before yellow card https://t.co/CSoutidZeG — BBC News (UK) (@BBCNews) January 1, 2020

​Southampton teknik direktörü Ralph Hassenhuttl ise, "Hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Bu direktöre ciddi anlamda önem veriyorum. Futbol için çok şey yaptı" ifadelerini kullandı.