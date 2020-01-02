Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çimşir'in yanına bir de yardımcı alınabileceğini duyurdu:

"Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor. Yabancı yardımcı aklımda yok. Hüseyin hoca ile konuştum. '1-2 Türk, 1 de yabancı olsa ne dersin?' dedim. 'Başkan çok iyi fikir' dedi. Dün akşam 5-6 gibi konuştuk bunu. İtalyan mı olur Fransız mı olur bakacağız."

Ağaoğlu, teknik direktörlük görevinden ayrılan Ünal Karaman'la ilgili de konuştu. "Son 5-6 haftadır maçların ikinci yarısında oynanan maçlar Trabzonspor'a yakışmıyordu. Korku filmi gibi oluyordu maçlar" diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Boğazına takılırım var, maçtan önce de oyunculara gidip de dönmemek var, ben devam edersem herkes yere sağlam basacak, başkan da dahil demiş. Hoca, Sosa ile konuşmuş. Ben görevi bırakacağım demiş, alınacak bir şey yoktu dediklerimde. Ünal Karaman zaten istifa kararını vermiş."

'Eren Bülbül'ün annesi 100 bin mesajdan daha değerli'

Ağaoğlu, yaşadığı bir anısını da şu şekilde anlattı:

"Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinden destek mesajı aldım; 'Başkanım her türlü aldığınız kararın arkasındayız.' Bazen bir mesaj o gelen 100 bin mesajdan (Twitter'daki eleştirilerden bahsediyor) daha değerlidir. Onlar için mermiye koşarım. Bu olayı siyasi bir yöne çekmeye çalıştılar. 4-5 aydır Trabzonspor'un üzerine yazılan senaryolar... Trabzonspor'la alakalı çok ciddi engeller ve engellemelerin hepsi şu anda yargıda. Borsada işlem gören bir kulüp hakkında 'örtülü ödenek' iddiaları diye başladı."

Hüseyin Çimşir kimdir?

Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Hüseyin Çimşir, 1997-1998 sezonunda Trabzonspor’da Özkan Sümer tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi.

Bordo-mavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor’da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı.

26’sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşadı.

Teknik adamlık kariyeri

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı’nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılığını yaptı.

Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor’da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, İttifak Holding Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı.

Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor’da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman’ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı.

Trabzonspor’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcı

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu.

Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Antalya kampıyla görevine başlayacak

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir, Antalya kampı ile görevine başlamış olacak.

Çimşir, 5 Ocak’ta takımın başında yer alarak ilk teknik direktörlük deneyimine de Trabzonspor’da başlayacak.

Geçen sezon sonunda UEFA Pro Lisans diplomasını alan Hüseyin Çimşir, 2009 yılında Trabzonspor’dan Bursaspor’a transfer olduğu dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör olarak kulüpte görev yapacak.