Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasında verilen kararı usulden bozdu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay 5. Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararını usulden bozdu. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

NTV muhabiri Gökhan Gerçek, usulden bozma kararıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Beraat kararı bozuldu ama bu usulen bir yargılama olacak. Esastan bozmadı, beraat kararını onadı ama bazı usul eksiklikleri tespit etti. Dosyası ayrılan sanıklarla birlikte yargılanmama vurgusu yaparak usulden bozdu. Çok sayıda firari sanık vardı. O dosyaların ayrılarak bu sanıklarla ilgili hüküm kurulabileceğini tespit etti. Yargılama yeniden yapılacak ama, örgüt kurmak ve şike iddiaları yöneltilmeyecek. Esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Yerel mahkeme beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek."

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın 'şike' ve 'örgüt kurmak' suçundan beraatine karar vermişti.

Yıldırım'a verilen tüm cezalar iptal edilmişti

Heyet, sanık Aziz Yıldırım’a 'örgüt kurmak' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını iptal ederek, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle Yıldırırım’ın beraatine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, Yıldırım hakkında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda İBB, Karabük, Ankaragücü ve Sivasspor ile yaptığı maçlarda 'şike', Trabzonspor-Bursaspor, Eskişehir-Trabzonspor ve Trabzonspor-İBB maçlarında ise 'teşvik primi' suçlarından verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası ve 1 milyon 312 bin 500 liralık adli para cezasının iptaline karar vererek, bu suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Yıldırım’ın beraatine karar vermişti.