SGK'dan Mahir Acar'ın intiharına ilişkin açıklama

Açıklamada,ederek hayatını kaybeden Acar'ın vefatı ile birlikte , Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak,Valiliği'nin yersiz hedef gösterildiği belirtildi.

Skor'da yer alan habere göre, Türkiye genelinde Karabüksporun dışında hiçbir spor kulübü borçlarının takibi yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde Karabük gündeminde 21.02.2018 – 29.05.2018 tarihleri arasında Karabük spor Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan değerli Karabük cemiyet insanı Sayın Mahir ACAR’ın vefatı, tüm Karabük’lüler gibi Kurumumuz çalışanlarını da derinden üzmüştür. Bu vesile ile merhum Mahir Acar’ın yakınlarına eş ve dostlarına baş sağlığı, kendisine de Allah’tan rahmet dileriz. Merhum Mahir ACAR beyin vefatı nedeniyle bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında gerçeği yansıtmayan yönlendirici ve Kurumumuzu itham eden haberler yapılması üzerine bu açıklamanın yapılması hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, 16 Mayıs 2006 tarihinde üç büyük sosyal güvenlik kurumu olan SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığının birleşmesiyle oluşan, vatandaşlarımızın sosyal güvencesini sağlayan Ülkemizin köklü kurumlarından biridir.

Ülkemizde sunulan Sağlık Sisteminin, Emekli Aylık ödemelerinin, Yol gündelik, iş göremezlik, Şehit yakını ve Gazilerimize bağlanan aylıklar vb. ödemelerinin finansmanını sağlayan kurumdur. Diğer tanımla sosyal güvenlik kurumu sağlık hizmetini sunan değil, sağlık sistemini finanse eden, geri ödeme kurumudur. Tüm yapılan işlemler 5510 Sayılı Kanun’un 88 inci maddesi ve 6183 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereği kanun koyucunun Sosyal Güvenlik Kurumuna yüklediği ödev ve sorumluklar gereğidir.

Merhum Mahir ACAR’ın vefatı ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak, Valiliğimizin yersiz hedef gösterilmesi, Türkiye genelinde Karabük sporun dışında hiçbir spor kulübü borçlarının takibi yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir çoğumuzun taraftarı olduğu SGK ve Vergi borcu bulunan büyük kulüplere de geçmişte ve günümüzde takip, e-haciz ve tahsilat işlemlerinin uygulandığı, ayrıca Karabük’ün dışında İstanbul, Adıyaman, Zonguldak, Sakarya, Sivas, Şırnak, Bursa, İzmir, Elazığ, Rize, Van, Balıkesir, Trabzon, Diyarbakır, Kastamonu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Erzurum, Eskişehir, Bolu, Antalya, Ordu, Kahramanmaraş, Kırşehir, Osmaniye, Çorum, Batman vb. 81 ilimizde borcu olan spor kulüplerine-Kulüp Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine aynı uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

Özellikle sadece Karabük spor kulübünün borçlarının takip edildiği, diğer illerde spor kulüpleriyle ilgili bir şey yapılmadığı, diğer spor kulüplerinin eski-yeni yöneticilerine dönemsel sorumlulukları nedeniyle takip yapılmadığı iddiaları gerçeklerle bağdaşmayan, tek taraflı sübjektif değerlendirmelerdir. Söz konusu prim borçlarına ilişkin dönemsel sorumluların tamamına (Toplam 72 kişi) ödeme emirleri gönderilmiş, ancak 02.01.2020 tarihi itibariyle halen eski ve yeni yöneticilerin şahsi mal varlıklarına yönelik haciz işlemi uygulanmamıştır. Tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak yapılmakta olduğunu deklare ederiz.”