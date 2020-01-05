Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan cevabı: Ben o cümleyi kullanmazdım

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, Başkan Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemde olmadığını açıklaması ile ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası." diye konuştu.

Arda Turan'ın bugüne kadar Galatasaray'a geleyim diye bir dilekte bulunmadığını kaydeden Terim şunları söyledi:

"Sadece Arda'nın özelinde değil. Arda olmaz bir başkası olur. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben bu cümleyi kurmam. Galatasaray'a hizmet etmiş, açıkladığım vasıfları olan oyuncular için kurmam. Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı ifade ettim. Orada da çok özenle seçtim düşüncelerimi. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın, Fatih Terim-Arda Turan kişiliklerinin ayrı, futbolcu ile teknik direktör durumunun ayrı olduğunu ifade ettim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir kişiye bu cümleyi kurmam. Bir tespit yapmam gerekiyor, Arda, Allah yukarıda bir defa 'Ben Galatasaray'a geleyim', mukavele için veya başka imza için herhangi bir dilekte bulunmadı. Böyle bir isteği hiç olmadı. Ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım."