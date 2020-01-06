'Karius, Liverpool'a geri dönüyor'

Sporx'in aktardığına göre İngiliz basınından Mirror'un haberinde, Beşiktaş'ın mali açıdan yaşadığı zorluklara vurgu yapılırken kaleci Loris Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu hatırlatıldı.

8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın bu ücreti ödeyemeyeceği ve Karius'un gelecek sezon Liverpool'a geri dönmek zorunda kalacağı ifade edildi. İki kulübün yeni bir anlaşma zemini arama ihtimalinin de olduğu belirtilirken; burada en önemli konunun Karius'un Beşiktaş'ta kalmak isteyip istemeyeceği olduğunun da altı çizildi.

Öte yandan Liverpool'un ise 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Karius için 4 sezon önce yaptığı 4.7 milyonluk yatırımın geri dönüşünü almak istediği yazıldı. Liverpool'un aynı Ryan Kent'i Rangers'a önce kiralayıp sonra 7 milyona satmasındaki stratejiyi uygulamak istediği ancak sezon sonunda konunun netliğe kavuşacağı vurgulandı.