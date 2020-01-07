Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Arda Turan'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralamıştı.