Osmanlıspor'un satışı gerçekleşmedi

Osmanlıspor kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ödeme konusunda çıkan pürüzler nedeniyle devir işlemleri yapılamadı.
Şenol Ayvaz, daha önce Osmanlıspor'un Antalya kampını ziyaret ederek, basına açıklamalarda bulunmuştu.
Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.
Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off etabına kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamadı. Osmanlıspor, bu sezon TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamladı.
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