Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

🚐 ÇİÇEK ABBAS | Bir devre arası kampı geleneği. @Robinho & Azubike



🇹🇷 Sizce hangisinin Türkçe'si daha iyi? 👀 pic.twitter.com/TcT0RYhBQd — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 10, 2020

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Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.