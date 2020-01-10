Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.
🚐 ÇİÇEK ABBAS | Bir devre arası kampı geleneği. @Robinho & Azubike— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 10, 2020
🇹🇷 Sizce hangisinin Türkçe'si daha iyi? 👀 pic.twitter.com/TcT0RYhBQd
Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.
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