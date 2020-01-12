Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Yarı finalde Polonya’yı 3-2 yenen ‘Filenin Sultanları’, Hollanda’yı eleyen Almanya ile finalde karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-17, ikinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti de 25-22 alarak Almanya’yı 73 dakika süre maçın sonunda 3-0’la mağlup etti ve Tokyo’ya gitmeye hak kazandı.
Erdoğan'dan tebrik
File'nin Sultanları'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum."
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 12, 2020
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar #FileninSultanları! pic.twitter.com/RKmg0hEzf1
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