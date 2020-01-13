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14:12 13 Ocak 2020
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    Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a: Ben o kadar basit olmam, edepsizce davranamam

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olarak "Ben bir kulüp başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez" dedi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
    Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

    "Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm. Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür. Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum.

    Bakın o sezon play-off bilgi verilmeden düzenlenmiş ve plana alınmıştır. 5 Mayıs'ta sonraki sezon resmen açıklanmış, 25 Ağustos'ta da play-off kuralı getirilmiştir. Bunlar TFF sitesinde vardır. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi.

    Siz TFF'nin yaptığı bu değişikliği bu kadar neden savunuyorsunuz? Siz bu işe önayak mı oldunuz? Neden bu kadar savunmaya geçiyorsunuz biz bu konuda bir şey söyleyince. Biz kural değişti, boynumuz kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şampiyon da olduk.

    'Edebimi bilirim, edepsizce davranamam'

    Ben bir kulüp başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.

    Galatasaray'ın mali açıdan sınırları aştığına dair algı yaratıldı.

    TFF'den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. TFF de açıklasın. Her şey şeffaf olarak ortaya konsun biz de görelim menajerlere ne ödendiğini. Şeffaflık lafla olmaz.

    Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Açıklayın.

    'Göreve geldiğimden beri beri menajerlere 13.6 milyon euro ödedik'

    10 bin euro lafına ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira para ödedik. Göreve geldikten sonra menajerlere toplam 13.6 milyon euro para ödedik. TFF'nin sitesinde bunun yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmez. Bunun yayınlanmasını zaten ben istedim.

    Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklıma gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes.

    'FETÖ'den sonra kim şampiyon olmuş, kim olamamış baksınlar'

    FETÖ iması yapıyor Ali Koç. FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, kim olamamış baksınlar.

    'Yapılandırmadan memnunun'

    Ben devletimizin sunduğu yapılandırmadan memnunum. Umuyoruz ki bu çalıştay Türk futbolunun yararına bir gelişme olur."

    Etiketler:
    yalancı, Yalan, Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Mustafa Cengiz
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