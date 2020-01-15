CSKA Moskova, Real Madrid'in galibiyet serisine son verdi

CSKA Moskova bu sonuçla sezonun 13. galibiyetini, Real Madrid ise 4. mağlubiyetini aldı.

Basketball.com.tr'nin aktardığına göre, maçın ikinci devresinde sadece 22 sayıda kalan Real Madrid, CSKA Moskova karşısında istediği hücum ritmini bir türlü bulamadı ve galibiyet serisi de Rusya’da sona erdi.

CSKA Moskova‘da Mike James 19 sayıyla maçı tamamlarken, Darrun Hilliard 14 sayı-1 asist, Kyle Hines 10 sayı-6 ribaunt ve Nikita Kurbanov 4 sayı-10 ribaunt yaptı.

Real Madrid‘te Trey Thompkins 14 sayı-6 ribaunt, Facundo Campazzo 11 sayı-5 asist ve Nicolas Laprovittola 8 sayı-2 asistle oynadı.