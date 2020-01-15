Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın’ı gönderdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."

📢 Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz. https://t.co/AnWy2w6PNb pic.twitter.com/g64igOEBMJ — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 15, 2020

Kulüp Başkanı Adil Gevrek "Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı, ama sonuçta yönetim kurulumuzca aldığımız bir karar ve dostça ayrıldık. Dostça ayrıldık ve konuştuk" diyerek ekledi:

Sergen Yalçın | Teknik Direktörlük geçmişi



13/14 Gaziantepspor

14/15 Sivasspor

15/16 Gaziantepspor

16/17 Kayserispor

17/18 Eskişehirspor

17/18 Konyaspor

18/19 Alanyaspor

19/20 Yeni Malatyaspor



Sizce Sergen Yalçın'ın sonraki durağı neresi olur? 🤔 pic.twitter.com/GCawWMEVkh — Fotomaç (@fotomac) January 15, 2020

"Bundan sonra gelecek ismi açıklamak doğru değil, daha taze bir ayrılık oldu."

- Sergen Yalçın yönetiminde tüm kulvarlarda Yeni Malatyaspor'un performansı:



🏟️ 24 maç

✅ 9 galibiyet

🌕 8 beraberlik

❌ 7 mağlubiyet



- YMA ⚔️ Süper Lig:



✅ YMA 3-0 Başakşehir

❌ Trabzonspor 2-1 YMA

🌕 YMA 1-1 Galatasaray

🌕 YMA 0-0 Fenerbahçe

✅ Beşiktaş 0-2 YMA pic.twitter.com/6UDqH3EelF — mackolik (@mackolik) January 15, 2020

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