Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın’ı gönderdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."
📢 Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz. https://t.co/AnWy2w6PNb pic.twitter.com/g64igOEBMJ— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 15, 2020
Kulüp Başkanı Adil Gevrek "Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı, ama sonuçta yönetim kurulumuzca aldığımız bir karar ve dostça ayrıldık. Dostça ayrıldık ve konuştuk" diyerek ekledi:
Sergen Yalçın | Teknik Direktörlük geçmişi— Fotomaç (@fotomac) January 15, 2020
13/14 Gaziantepspor
14/15 Sivasspor
15/16 Gaziantepspor
16/17 Kayserispor
17/18 Eskişehirspor
17/18 Konyaspor
18/19 Alanyaspor
19/20 Yeni Malatyaspor
Sizce Sergen Yalçın'ın sonraki durağı neresi olur? 🤔 pic.twitter.com/GCawWMEVkh
"Bundan sonra gelecek ismi açıklamak doğru değil, daha taze bir ayrılık oldu."
- Sergen Yalçın yönetiminde tüm kulvarlarda Yeni Malatyaspor'un performansı:— mackolik (@mackolik) January 15, 2020
🏟️ 24 maç
✅ 9 galibiyet
🌕 8 beraberlik
❌ 7 mağlubiyet
- YMA ⚔️ Süper Lig:
✅ YMA 3-0 Başakşehir
❌ Trabzonspor 2-1 YMA
🌕 YMA 1-1 Galatasaray
🌕 YMA 0-0 Fenerbahçe
✅ Beşiktaş 0-2 YMA pic.twitter.com/6UDqH3EelF
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