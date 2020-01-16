Mehmet Demirkol: İnsan kendine nasıl yedirebilir böyle bir şeyi, bırak o zaman futbolu

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Clup Brügge'e kiraladığı Diagne için "İnsan kendine nasıl yedirebilir böyle bir şeyi? Bırak o zaman futbolu" dedi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, BeINsport'ta yayınlanan BeIN Manşet programında spor gündemini değerlendirdi.

Demirkol, Galatasaray'ın sezon başı Club Brugge'e 3.5 milyon euro'ya kiralanan ancak kadro dışı kalan Mbaye Diagne ile ilgili olarak "Diagne gibi oyuncunun yerine koy kendini. Daha 1 yıl önce 13.5 milyon Euro'ya transfer olmuşsun. 2 kulüple kontratın var şu anda. İkisi de seni istemiyor" dedi.

Demirkol şöyle devam etti:

"İnsan kendine nasıl yedirebilir böyle bir şeyi? Bırak o zaman futbolu. Bu iş sadece penaltıyı kaçırma ile olmuş değil. Öyle olsa Galatasaray der gel sana o kadar para verdik burada oyna. Fazla gamsız bence. Maçlarda çok gergin, antrenmalarda falan. Yazık yani, değişik bir rahatlık. İsterdim böyle gamsız olmayı."