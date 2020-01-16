Liverpool'lu Alisson takım arkadaşının vaftiz töreninde göz yaşlarına hakim olamadı

Liverpool'un Brezilyalı yıldız forveti Roberto Firmino, dün evinde düzenlenen ayinle vaftiz edildi.

Firmino'nun evinin havuzunda vaftiz edildiği ayinde, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Alisson Bekcer de yer aldı.

Yıldız oyuncunun vaftiz töreninde duygusal anlar yaşandı. Roberto Firmino, eşi Larissa Pereira ile birbirlerine sımsıkı sarıldı.

Alisson Becker de, takım arkadaşının vaftizinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Firmino, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.