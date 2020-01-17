Belhanda: Galatasaray'dan ayrılmayacağım

Galatasaraylı taraftarların sürekli "Belhanda ayrılacak mı?" diye sorduğu Yahoo Sports muhabiri Manu Lonjon, "Kendisi de menajeri de kalacağını, devre arasında ayrılmayacağını söyledi. Bunu her gün soruyorsunuz, ben de size her gün aynı cevabı veriyorum. Onu sosyal medya üzerinden Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a, Al-Ittihad'a vs.'ye gönderebilirsiniz. Ama o takımında, Galatasaray'da kalacak. İsteyenle iddiaya girerim, ama sonunda bana para ödemek zorunda kalırsınız" şeklinde cevapladı.

HaberGlobal'in aktardığına göre Fransız muhabirin bu cevabından sonra Belhanda, da Lonjon'a bir cevap yazdı. Faslı oyuncu, "Bahse ben de girebilirim, Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu, ama üç yıl üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım" dedi.