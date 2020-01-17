Trabzonspor kupada kazandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u sahasında mağlup etti.
22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu.
80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti.
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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