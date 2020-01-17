İddia: Cüneyt Çakır, 'Burak Yılmaz'a neden kart göstermedin?' diye soran 4. hakeme 'Bilmediğin şeyler var, karışma' dedi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz'ın "Gir sen oyna" diye tepki gösterdiği 4. hakem Alper Ulusoy'un, Cüneyt Çakır'a "Abi neden Burak'a kart göstermedin?" diye sorduğu ve "Bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını aldığı ileri sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy'un Zorlu Center'daki ofiste bir araya gelmesinin ardından kamuoyunda uzun süre tartışılacak yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır'ın görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca tartışmalara neden olmuştu.

Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese de herhangi bir sonuç alınamamıştı.

'Burak'a neden kart vermedin?'

Fotomaç'ın iddiasına göre derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak'a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca "Gir sen oyna" diyerek Alper Ulusoy'a yoğun tepki göstermişti. Alper Ulusoy'un o anlarda Cüneyt Çakır'ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy'un maç sonunda, "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin? Kameralara yansıdı herkes gördü" dediği, Çakır'ın ise, "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği belirtildi.

Sarvan ile Çimen'e söyledi

Bu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen'e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır'a 17. haftada, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi.

Hatta yıllardır Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapan Bahattin Duran'ın, bu hafta Alper Ulusoy'un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında yan hakem olarak atandığı ifade edildi.

'Cüneyt'i satanla olma'

Atamanın ardından Bahattin Duran'ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır'a haber verdiği ve "Cüneyt'i satana yardımcı hakemlik yapamazsın" diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran'ın, Alper Ulusoy'u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran'ın sakat olduğuna dair MHK'ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.

2 saat antrenman yapıyor

MHK'nın hakem atamaları için 14 Ocak'ta Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran'ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp'i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor.

Ancak Ulusoy'un yardımcısı olacağını öğrenen Duran'ın, daha sonra "Sakatım" demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya'daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.