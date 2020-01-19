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    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: 'A' harfi bile gündeme gelmedi

    © AA / Serhat Çağdaş
    Spor
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok" dedi.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İkinci yarı için tüm futbol camiasına sağduyu çağrısı yapan Cengiz, "Teknik ve idari kadrolarımız ikinci yarı için en iyi takım düzenini tutmak için gerekeni yapacaktır. Ben bu konuda bir fikir beyan etmem ve müdahale etmem, sorumluluk ve görev teknik heyetindir, tabi nihai sorumluluk bizimdir. Ben ikinci yarının Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Futbolun kardeşçe bir yarış olduğunu asla unutmayalım. Kendimiz dahil tüm yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü, itidalli davranışlar diliyorum. Futbol için daima güzellikler ve doğruluklar diliyorum. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Yensek de, yenilsek de doğru ve dengeli davranmalıyız. Camialar kardeştir, bizi ayıran din, dil, ırk ve sosyal sınıflar değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş insanlarız. Her yöneticinin başka bir camia hakkında konuşurken daha sağduyulu olmasını dilerim" diye konuştu.

    Fatih Terim
    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan cevabı: Ben o cümleyi kullanmazdım
    Arda Turan
    © DHA /
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    'Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok'

    Arda Turan transferi hakkında çıkan haberlere de yanıt veren Cengiz, "Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Fatih Terim hocam ile 31 Aralık 14.00’te yılbaşı için aradım görüştük. Ben kendisine sordum, ‘hocam bize intikal eden bir şey varsa ben size söylerim, bir şey olsa size getiririz. Bana basın mensupları bu konuyu sordu bu yüzden ben de cevap verdim’ dedi. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sosyal medya üzerinden Arda Turan’ı işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmemiş bir konuda ahkam kesmeyiz" ifadelerini kullandı.

    'Rize maçında yüreğim burkuldu'

    Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarına değinen Cengiz, "Ben Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim, bir kere rastlaştım onun olduğunu fark edince baş selamı verdim. Rize maçında ben orada değildim, basket maçındaydım. Benim yüreğim burkuldu, Galatasaray değil, bu Rize’nin de tersine lehine olabilirdi. Bu kadar 100 milyonlar harcıyorsunuz, milyonlar televizyon başında, siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, gördüğünüzü çalın, adalet dağıtmaya çalışmayın, dürüst olun. Kendinizce adalet dağıtırsanız o işin içinden çıkamazsınız. Fair-play sadece adil oyun demek değil, mert oyun demektir. Ben hakemlerin çok kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Ben devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyorum. MHK’nin yanlış yapanı af etmemesini diliyor ve istiyorum" dedi.

    Etiketler:
    Fatih Terim, Arda Turan, Galatasaray, Mustafa Cengiz
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