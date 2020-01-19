McGregor, 40 saniyede nakavt ettiği Cerrone'yi öptü

Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, 'Kovboy' lakaplı ABD'li Donald Cerrone'ı 40 saniyede nakavt etti. McGregor, maçın ardından rakibini öptü.

Geçtiğimiz yıl ünlü dövüşçü Habib Nurmagomedov ile yaptığı mücadelede ringden mağlubiyetle ayrılan ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü.

Şampiyon dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen dev mücadelede ABD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.

Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan McGregor, rakibine sarılıp öptü. İrlandalı dövüşçü daha sonra, aynı zamanda Cerrone'nin antrenörlüğünü de yapan rakibinin büyük annesine sarıldı.

'Geri dönmek harika'

Mcgregor, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sıklette iyi hissediyorum. Daha yapacağım çok şey var" dedi.

En hızlı ikinci nakavtını gerçekleştirdi

Kariyerinde daha önce Brezilyalı Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt eden Mcgregor, ikinci büyük başarısına imzasını attı.