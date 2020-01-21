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04:54 21 Ocak 2020
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    Ali Koç

    Ali Koç: Şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Öyle bir noktaya geldik ki; Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın. 3 Temmuz'da şampiyonluğumuz alınmaya çalışıldı. Şimdi de muhtemel şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor" dedi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    'Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın'

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Öyle bir noktaya geldik ki; Fenerbahçe'ye ne olursa olsun, şampiyon olmasın. 3 Temmuz'da şampiyonluğumuz alınmaya çalışıldı. Şimdi de muhtemel şampiyonluğumuzun önüne geçilmeye çalışılıyor" dedi.

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    © DHA /
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    'Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz'

    Transferle ilgili konuşan Başkan Koç, "Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Tahkim Kurulu'nun yarın toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor. Yapılandırmayı kabul etmedik, bize diğer kulüplere göre düşük limit çıktı. Herkesten çok borç taşıyoruz ama herkesten de yüksek gelirlerimiz var. Yapılandırmayı yapamadığımız için limitimiz düşük çıktı. Geldiğimiz noktada biz anladık ki gözümüzün üzerinde kaşımız var" diye konuştu.

    'Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek'

    Türk futbolunun finansal durumunu değerlendiren Ali Koç, "Bu sistem çökecek. 1 sene mi, 2 sene mi bilmiyorum. Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok. Yeniden yapılandırmadaki borçların hiçbir şekilde ödenemeyeceğini de söylüyoruz. Ne yazık ki bu çare değil en azından 3 büyükler için değil. Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Yapılan model, üç büyük kulüp için çare değil. Hepimiz biliyoruz ki 5. yıl geldiği zaman, bunun ödenmesi mevcut yükümlülüklerle mümkün değil. Beş sene sonra tekrar uzatılacak. 5 sene sonra netice vermeyeceği için tekrardan yapılacak. Dolayısı ile neden bunu bir seferde yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

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    © AA / Elif Öztürk
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    'Türk futbolu finansal açıdan çöktü'

    Başkan Koç, "Şubat 2008 tarihinde Finansal Fair-Play başladı. Ne yazık ki sonuç vermedi bizim ülkemizde. Tam tersi oldu, kulüpler ters istikamete gitti. UEFA Finansal Fair-Play netice vermedi. Bu pek çok ülkede sorunları çözdü. Bizde tam tersi oldu. UEFA cezalandırmak için değil, yardım etmek için orada. Bizde böyle değil, bu iş biraz sert. Kulüpleri bankacı gözüyle yönetemezsiniz. Futbol mantığı ve aklı olmalı. UEFA sağolsun ceza için vermediğini gösterdi. UEFA hesap kitap yaparken her ülkenin ekonomisini ayrı değerlendiriyor. 2018'in yaz aylarında kurlar fırladı. Bizleri değerlendirirken bunları lehimize kullandı. Türk futbolu finansal açıdan çöktü, bu bir gerçek. UEFA, 'Biz kendi FFP'mizi yapıyoruz' deyince TFF'nin teklifini beğendi ve bunu kabul etti. Muhalefet partileri bunu siyasete alet ettiği için seçim öncesine yetişemedi ve bir kere de burada sözümüzü tutamadık. Türk futbolu her anlamda çökmüş durumda; federasyon, yönetim, kulüp yönetimi, Avrupa'nın en yaşlı ligi, spor medyası her şey çökmüş durumda. Bütün değer zincirlerinin yenilenmesi gerekiyor" dedi.

    'Eldekileri 'Ya yenisini alamazsam' diye gönderemiyorum'

    Transferlerin son durumunu anlatan Koç, "Belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon euro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon euroya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam' diye. Gelecek vadeden bir oyuncu transfer edeceğim belki de ama bunu da yapamıyorum. Talimatname olmak zorunda. Ama talimatname finansçı gözüyle olmaz. Biz mevcut bütçemizi azaltacağız ama buna imkan verilmiyor. Geliştirilen yapılandırma modeli tüm kulüplere uymuyor. Burada bir müzakere süreci yok. Bu model 3 büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Ziraat Bankası, 'En doğru siz davranıyor, olmayacak bir şeye imza atmıyorsunuz' diyor. İmzaladığın an temerrüte giriyorsunuz. Bu şartlar çok ağır. Bir spor kulübü yöneticileri bu şartlara onay veremez. Biz de buranın sahibi değiliz. Bu kulübün çıkarlarını korumak için seçilmiş kişileriz. Çözüm değil, gerçekçi de değil" dedi.

    © DHA /
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    Kulüplerin borç durumları ile ilgili olarak Koç, şöyle devam etti:

    "Geliştirilen yapılandırma modeli tüm kulüplere uymuyor. Burada bir müzakere süreci yok. Bu model 3 büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Ziraat Bankası, 'En doğru siz davranıyor, olmayacak bir şeye imza atmıyorsunuz' diyor. İmzaladığın an temerrüte giriyorsunuz. Bu şartlar çok ağır. Bir spor kulübü yöneticileri bu şartlara onay veremez. Biz de buranın sahibi değiliz. Bu kulübün çıkarlarını korumak için seçilmiş kişileriz. Çözüm değil, gerçekçi de değil. Biz pazarlık da yapamıyoruz. Borcu ödemeye niyeti olan pazarlık yapar. Olmayacağını söylüyoruz. Şartları yerine getiremediğin zaman da çok ağır şeyler var. Burada söyleyemeyeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bunun 10 yıl olması gerekiyor, çünkü herkesin borcu, parası, isteği farklı. Size ne gerekiyor dediklerinde 3 yıl geri ödemesiz 800 milyon TL. Muhalefete de seslenmek istiyorum. Biz burada devletimizi de biraz yalnız bıraktık. Bu bir devlet bankası da olmayabilirdi.
    Futbol bir sektör, diğer sektörlerden hiçbir farkı yok. Her türlü sorumluluğun altındayız. Bu sektörün ayağa kalkması lazım. Genç bir yapıya sahibiz. Biz 1-1.5 seneyi götürdük. Maliyetleri kısıyoruz. Her şeyden biz sorumlu olacağız. Mümkün değil böyle bir şey ama ne diyoruz bize yardım et derken büyük kulüplerin borcu çok büyük. Kamuya da borçlar var. Bunların da yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani muhalefetinde onlara destek olması gerekiyor. Biz bunu yeterince anlatamadık bu da kulüplerin ayıbı.

    Bizim camiamızda bile içinde bulunduğumuz durumdan haberdar olmayanlar var. Türk futbolu topyekun yapılanmalı. Biz federasyona kimseyi önermedik. Üç büyükleri temsil eden insanlar vardır. Son dönemlerde biz isim vermedik. Seçme imkanımız da yoktu. Olmaması gereken insanlar olduğunu söyledik. U21 Ligi kaldırılıyor, yerine bir şey gelmiyor. UEFA'ya talimat hazırlanacak, geç kalınıyor. Eğitmen yetişmiyor, antrenör çıkmıyor. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti yok. Müthiş stadyumlarımız var ama burada iki haftada bir maç oynanıyor. Çocukların maç oynayacağı yerler yok. 112 yıllık bir kulübün altyapısında iki saha var. Her şeyin ele alınması gerekiyor. Bunlar bir gecede olacak şeyler değil."

    Etiketler:
    Tahkim Kurulu, UEFA, Şampiyonluk, Transfer, Ali Koç, Fenerbahçe
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