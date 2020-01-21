Netflix, Neymar belgeseli çekiyor

Fransız La Parisien gazetesi, ünlü dijital yayın platformu Netflix’in, Brezilyalı yıldız Neymar'ın hayatını anlatan belgesel için çekimlere başladığını belirtti.

Netflix’ten konuyla ilgili bir açıklama gelmese de çekim mekânlarının ve kameraların sayısının, bir ‘belgesel serisine’ işaret ettiği öne sürüldü.

Netflix ekibinin ünlü yıldızı idmanlarda, maçlarda ve hatta soyunma odasında takip ettiği; özel yaşamını da ortaya koyan çekimler yaptığı belirtildi.

Neymar, daha önce de ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'de rol almıştı.

Spor dünyasını filme alma yarışı

Spor dünyasına el atan Netflix daha önce Antoine Griezmann, Carlos Tevez ve Maradona gibi futbolcuların yanı sıra Juventus, Sunderland ile Boca Juniors gibi takımların da belgesellerini yayınlamıştı.

Manchester City, Leeds United ve Borussia Dortmund gibi takımlar da çekimler için Amazon Prime kameralarına yeşil ışık yakmıştı.

Sektördeki uzman isimler, son dönemde futbol yıldızlarını filme almak için bir yarış yaşandığını vurguluyor. La Parisien’e konuşan bir yetkili, “Yarışın galibi Cristiano Ronaldo, Messi veya Neymar’ın yayın haklarını almayı başaran kişi olacak” dedi.