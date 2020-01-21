Top toplayıcı kızdan muzu soymasını isteyen Benchetrit eleştirilerin hedefi oldu

Avustralya Açık'ın eleme turlarında tenis tarihinde eşine rastlanmamış bir olay meydana geldi.

Dünyanın 229 nolu ismi Elliot Benchetrit, Avustralya Açık’a katılma mücadelesinde Dmitry Popko ile karşı karşıya geldi. Oyunlar arasında sandalyesine oturan Benchetrit, top toplayıcıdan çantasından çıkardığı muzu soymasını istedi.

World number 231 Elliot Benchetrit asked the girl to peel the banana, prompting a confused look from the girl who looked up at the umpire - who then told the French player off https://t.co/IdEG2e4DeJ — Sky News (@SkyNews) January 20, 2020

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Sözcü Skor'un aktardığına göre top toplayıcı kız bu talep karşısında şoke olurken, araya giren baş hakem John Blom 21 yaşındaki oyuncuyu tersleyerek, muzunu kendisinin soyması gerektiğini belirtti. Elliot Benchetrit el ve parmaklarındaki bantları gösterirken, hakem oyuncudan muzu dişiyle açmasını istedi.

One of those days you don’t feel like doing anything..including peeling your own banana.



Elliot Benchetrit CALLED OUT (as he should’ve been) by umpire John Blum at #AusOpen



🎥: @AustralianOpen pic.twitter.com/XbYcxSSFD8 — Cracked Racquets ® (@CrackedRacquets) January 19, 2020

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'O kız senin uşağın değil'

Bencentrit rakibini yenip ana turnuvaya katılma hakkı kazandı ama sosyal medyada genç yıldıza büyük tepki vardı:

“İğrenç bir hareket, kabalığın da ötesi.”

“İmtiyazlı sürüngen.”

“O kız senin uşağın değil.”

“Keşke muzu soyup kendisi yeseydi.”

2018 yılında da tenisçi Fernando Verdasco bir top toplayıcı çocuğu ‘havluyu yeterince hızlı vermediği’ için azarlamış ve büyük tepki çekmişti. Tenisçi, olay sonrasında özür de dilememiş ve sosyal medyayı “çok fazla konuşmakla” suçlamıştı.