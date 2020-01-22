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15:54 22 Ocak 2020
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    Kar yağışı nedeniyle hasar gören Yeni Eskişehir Stadyumu kullanılmayacak

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    Spor
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    Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu, Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun çatısının risk teşkil ettiği ve bu sebeple seyircili ya da seyircisiz bir şekilde müsabaka yapılamayacağına karar verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'millet bahçesi'ne dönüştürülmesi kararının ardından yıkılmıştı. 

    20 Kasım 2016 yılında açılan 32 bin 507 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ise çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana gedi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumun kullanımına ara verildiğini duyurdu.

    Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu bir toplantı yaparak Eskişehirspor-Adanaspor maçının Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanıp oynanamayacağı değerlendirdi.

    Skor'un Eskişehir Anadolu Gazetesi’ne dayandırdığı haberine göre, TOKİ’nin raporu doğrultusunda stadyum çatısının risk teşkil ettiği bu sebeple seyircili ya da seyircisiz bir şekilde müsabaka yapılamayacağı kararı oy birliğiyle alındı. Henüz üç yıl önce açılan stadyumun, kısa süre içerisinde nasıl bu hale geldiği merak konusu oldu.

    © İHA /
    Yeni Eskişehir Stadyumu

    Eskişehirspor’un Adanaspor mücadelesini hangi şehir ve stadyumda oynayacağına Eskişehirspor yönetimi yapılan görüşmelerden sonra karar verecek. Bursa, Afyon ve Ankara olasılıkları göz önüne alınsa da, Eskişehirspor’un maçını Bursa’da oynayacağı bilgisi ilk sızan bilgiler arasındaydı, ancak Bursaspor’un buna sıcak bakmadığı için bu ihtimalin de ortadan kalktığı öğrenildi.

    Konu Meclis'e taşınmıştı

    Antalya, Millet Bahçesi
    © Fotoğraf : DHA
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    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

    CHP’li Çakırözer bir süredir kapalı olan stadyumla ilgili olarak şunları söylemişti:

    “Anadolu Yıldızımız Eskişehirsporumuzun yüzlerce galibiyet kazandığı Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine Yeni Atatürk Stadyumu yapıldı. İktidar yöneticileri övünerek bahsettiler bu stadyumdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir mitinglerinde ‘UEFA standartlarında çok modern bir stadyumu Eskişehir’e kazandırıyoruz’ denildi. Yöneticiler tarafından ‘TOKİ’ye yaptırdık ve anahtar teslim anlaşma sağlandı. Bize her şeyi hazır şeklinde teslim etmelerinden sonra, bizim kullanım hakkımız ve sorumluluğumuz başlayacak’ açıklamaları yapıldı. Ardından bu stadyumda Eskişehirspor'un maçları oynandı. Ama daha 3 yıl geçmeden stadyum ilk yoğun karda yıkıldı. Böyle mi çok modern stadyum oluyor? Ya maç oynandığı sırada bu hasar gerçekleşseydi ne olacaktı?”

    “Yeni Atatürk stadyumu için ne kadar harcandı?” diyen Çakırözer; “Bu stat 3 yılda bu hale nasıl geldi? TOKİ bu stadı kime yaptırdı? Müteahhit firmanın daha önce spor kompleksi deneyimi var mıydı? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çürük haliyle bu stadı nasıl kabul etti? Kabulde kimlerin imzası var, TOKİ mi Bakanlık mı? Teslim alınırken stadyumun hataları fark edilmedi mi? Teslim raporunun altına kim imza attı? Bu ihmalin, aymazlığın sorumlusu kim?” sorularını yöneltmişti.

    Stadun en az 1.5 yıl kullanılamayacağını söyleyen Utku Çakırözer, “65 yıllık Anadolu’nun yıldızı Eskişehirspor kendi evinde statsız kaldı. 1. Ligde zor durumda olan Eskişehirspor, Eskişehir’de seyircisinin önünde oynayamaz hale geldi. Küme düşerse hesabını kim verecek?” ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi, Hasar, Kar, Stat, Stadyum, Eskişehir
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