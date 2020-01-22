Ziraat Türkiye Kupası: Erzurumspor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş'ı ilk maçta olduğu gibi aynı skorla 3-2 mağlup etti. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken, Erzurumspor çeyrek finale yükseldi.

Kupadan elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı istifa tezahüratlarına maruz kaldı.