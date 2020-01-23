Beşiktaş'ın yediği golden sonra Abdullah Avcı: Ben böyle bir takım görmedim hocam

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra "Ben böyle bir takım görmedim hocam" dedi. Avcı'nın ifadesi taraftarın tepkisini çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta kullandığı ifade taraftarın tepkisini çekti.

Avcı, Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" dedi. ​Avcı'nın ekranlara yansıyan bu sözü, sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Avcı'ya istifa çağrısında bulundu.