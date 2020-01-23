Beşiktaş'ın yediği golden sonra Abdullah Avcı: Ben böyle bir takım görmedim hocam

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta kullandığı ifade taraftarın tepkisini çekti.
Avcı, Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" dedi. Avcı'nın ekranlara yansıyan bu sözü, sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Avcı'ya istifa çağrısında bulundu.
Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu görüntüsü gündem oldu: "Ben böyle bir takım görmedim hocam" pic.twitter.com/fT20AG007d— Fotomaç (@fotomac) January 22, 2020
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