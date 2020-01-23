Usain Bolt ve sevgilisi bebek beklediklerini açıkladı: Kral veya kraliçe gelmek üzere

Dünyanın en hızlı adamı olarak anılan Jamaikalı Usain Bolt ile kız arkadaşı Kasi Bennett, bebek beklediklerini duyurdu. 33 yaşındaki eski atlet, "Kral veya kraliçe gelmek üzere" diye yazdı.

Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Bolt yakında baba olacağını açıkladı.

Mutluluğunu Instagram'daki 9.3 milyon takipçisiyle paylaşan efsane atlet, çocuk beklediğini kız arkadaşı Kasi Bennett'in hamile fotoğraflarıyla duyurdu: "Sadece KRAL VEYA KRALİÇE'nin GELMEK üzere olduğunu söylemek istiyorum."

Birkaç yıl Jamaikalı atletle birlikte olan Bennett de haberi fotoğrafları duyurdu. Bennett’in, paylaştığı fotoğraflardan birinde, plaj kenarında uzun ve çarpıcı kırmızı bir elbise giydiği ve elinde balonlar tuttuğu görülüyor.

"Bizim altın çocuğumuz yakında..." yazan Bennett, hamileliğini 'en büyük nimet' ve en harika kutlama' olarak nitelendirdi.