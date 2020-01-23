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17:11 23 Ocak 2020
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    Adnan Polat: Arda tartışma konusu bile değil

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Spor
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    Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinde karar merciinin kulüp başkanı ve yönetim kurulu olduğunu söyledi. Polat, "Arda'nın Galatasaray'a katkılarını bugüne kadar defalarca konuştuk. Arda, tartışma konusu bile değil. Arda, benim 18 yaşından beri tanıdığım biri, onu 22 yaşında kaptan yaptım" dedi.

    Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, başkanlığı döneminde Mardin'de açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileriyle bir araya geldi.

    Piyalepaşa İstanbul'daki buluşmada Galatasaray Spor Kulübü'nün en eski ikinci okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri ve hocası Şehmus Ak, Polat'ı ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektiren Polat, ardından öğrencilere Galatasaray forması hediye etti.

    Fatih Terim
    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
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    Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Polat, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili olarak, "Arda Turan'ın Galatasaray'a katkılarını bugüne kadar defalarca konuştuk. Arda, tartışma konusu bile değil. Buradaki karar mercii Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulunundur. Onların alacağı her karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Arda'yı alma ve almama konusunda ne karar verilirse buna bir saygı duymak gerekir. Arda, benim 18 yaşından beri tanıdığım biri. Manisaspor'dan onu tekrar geri aldım ve onu 22 yaşında kaptan yaptım. Galatasaray tarihinin en genç yaşta kaptan olan isimlerden biri oldu. Onlar nasıl uygun görürse bizim bu kararı Galatasaray Genel Kurul Üyesi ve bir taraftarı olarak saygı duymamız gerekiyor" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmesi ile ilgili yorum yapan Polat, şunları söyledi:

    'Hiçbir şey bilmiyorsak İngiltere modelini getirelim'

    "Bence Zorlu'da görüşmelerinin bir mahzuru yok. Gizli olsa kamuoyu ortasında görüşmezlerdi. Ortada saklı, gizli bir şey olacaksa muhakkak ikisi de yetenekli insanlar. Görüşmek için çok gizli bir yer bulurlardı. Türk futbolunda daha önemli konular var. Türk futbolunun ekonomisine, yeni bir ekonomik modele odaklanmaları lazım. Böyle bir model şu an ortada yok. 2 yıl sonra giden başkanların yerine gelen başkan büyük bir bomba ile karşılaşacak. Hiçbir şey bilmiyorsak İngiltere modelini getirelim, çok daha iyi olur.

    'Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyor'

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonrasında yaşanan sürece değinen Polat, şu ifadeleri kullandı:

    Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    "İbra olayı çok yanlış bir yol. Galatasaray'a büyük zararlar verdi. Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyor ve ağırlığını kaybettiriyorlar. Onlar birtakım insanların uğraşıp, yaptıkları şeyler. Galatasaray camiasının liseli üyelerinin yüzde 95'i gerçek anlamda hanımefendi, beyefendi insanlar. Ama yüzde 3-4'ü Galatasaray menfaatleri oyuncağı olmuş insanlar. Sabahtan akşama kadar kulüpteler. Bunları önceden de söylemiştim."

    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Polat, "Galatasaray geçen sene 10 puan geriden gelip şampiyon oldu. Her şey değişebilir. Ama bu sene zor, çok fazla takım yarış içerisinde. Sivas'ı tebrik etmek gerekir. Rıza hoca ve Okan hocayı da tebrik ediyorum. Kişiliklerini de çok beğeniyorum, ikisi de çok güzel performans gösteriyorlar. Aynı şekilde böyle devam etmelerini diliyorum" dedi.

    Polat, kulüplere kayyum atamalarıyla ilgili söylentilerle hakkında ise, "Kayyum atansa da durumu idare etmiş oluruz, bence 10 senelik bir plan ortaya koymak gerekiyor. Herkesin buna uyması lazım. Türk futbolunun ben gideyim sonra ne olursa olsun felsefesinden kurtulması lazım" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Futbol, Spor, Kayyum, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mustafa Cengiz, Fenerbahçe, Transfer, Galatasaray, Arda Turan, Adnan Polat
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