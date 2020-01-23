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    PFDK'dan Muric'e ceza yok

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    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ceza almadı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK maçında bilinçli kart görmesi gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçeli Vedat Muric'e ceza vermedi.

    TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan PFDK kararları şu şekilde:

    "DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 19.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

    GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ZORAN KVRZIC'in, 18.01.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

    ANTALYASPOR A.Ş. antrenörü TAHSİN TAM'ın, 19.01.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

    Ne olmuştu? 

    Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Muric, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Muric'in kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmiş ve PDFK'ya sevk edilmişti.

     

    Etiketler:
    VAR, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK, sarı kart, Vedat Muric
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