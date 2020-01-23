Fatih Terim: Galatasaray'da Arda Turan konusunda fikir ayrılığı var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Geçen gün Arda konusu için yönetim tarafından davet edildim. Ben düşüncelerimi söyledim, Arda'ya şans vermemiz gerektiğini söyledim. Aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet fikir ayrılığıdır" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran 8. ve son takım oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İyi bir gidişat içerisindeyiz. Bu turu da atlamalıydık, o yüzden biraz da tedirgindim.'' dedi.

VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana olmadığını vurgulayan Terim, ''Hakemler konusunda konsensüs sağlamamız lazım. Ofsaytlarda bayraklar geç kalkıyor, sakatlanma riski de var ama hakemler de haklı. Kural böyle sonuçta. Burada mesele futbolu en iyi şekilde yönetebilmek. Hep beraber ama... Herkes hocaya 'VAR'a git' demeye başladı. Futbolda her karar tartışmaya açıktır. Ben VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Eski hakemler de bunu yapabilir. Ucu çok açık... Trabzon maçını da seyrettik. Ali Şansalan iyi de bir sezon geçiriyor ama VAR'ın nerede devreye gireceğine hepimiz karar vermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Arda Turan hakkında sorulan soruya cevap veren Terim, "Geçen gün Arda konusu için yönetim tarafından davet edildim. Ben düşüncelerimi söyledim, Arda'ya şans vermemiz gerektiğini söyledim. Aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet fikir ayrılığıdır" diye konuştu.

'Galatasaray'a yakışan bir durum değil'

Yönetimle yaptığı toplantının sızdırıldığını vurgulayan Terim, "Ben daha eve varmadan birkaç gazeteciye haber verilmiş. Bu, Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek adına çok çaba harcıyorum ama bazen hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.