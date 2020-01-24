Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir

Fatih Terim'den “Sayın Teknik Direktör” diye söz eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü için "Bizi çok yaraladı" diyerek "Fikir ayrılığı olmaması gerekir; ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" vurgusu yaptı.

Mustafa Cengiz, Terim'in yönetimden gazetecilere bilgi sızdırıldığı, yönlendirme yapıldığı imalarına "Bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı bu" tepkisini gösterdi:

"Hocamız bilgi sızdırmasından bahsediyor... Ne bilgisi? Sanki S-400 kodlarını verdik. Bu hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam böyle bir şey demeye hicap duyarım. Böyle bir konuşmayı beklemiyordum."

"Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam."

Daha sonra Başkan ile gazeteciler arasında şöyle bir diyalog geçti:

Muhabir: Fikir ayrılığı olursa ayrı yollara gitmemiz gerek dediniz. Bu mesaj mı?

Mustafa Cengiz: Öyle bir şey demedim.

Muhabir: Dediniz başkanım

Mustafa Cengiz: Fikir ayrılığı yok, olsaydı ayrı yollara giderdik dedim. Fikir kulübü değiliz.

Gazetecilerden TFF'nin Fenerbahçe ile ilgili son kararları hakkında "Federasyon başkanının hangi kulübe üye olduğunu herkes biliyor, Galatasaray'ı affetmeyeceğini söylediğini herkes biliyor. Aynı zor durumda Galatasaray kalsaydı federasyon affeder miydi?" sorusu yöneltildi.

Mustafa Cengiz "Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi, yüzde 100, eminim. Galatasaray bir hile yapsa, tavladan pul çalsa, amatöre kadar gitmiştik. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur" yanıtını verdi.