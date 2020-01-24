Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş Spor Kulübü'nün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
"Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2020
Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.#Beşiktaş pic.twitter.com/HMOxoIC5zD
Beşiktaş futbol takımı Abdullah Avcı'nın yönetiminde son 8 maçtan 7'sini kaybetmişti. Özellikle kupada alt ligdeki Erzurumspor'a yenilip elenmenin ardından tribünlerden "Avcı istifa" tezahüratları yükselmişti.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri pic.twitter.com/33vreVtkN3— De Marke Sports (@demarkesports) January 24, 2020
Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giderek takımı ziyaret etti, kaptanlar ve teknik ekiple ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
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