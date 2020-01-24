Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Siyah Beyazlılar ligde ve kupada art arda kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı'yı teknik direktörlükten aldı.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.#Beşiktaş pic.twitter.com/HMOxoIC5zD — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2020

​Beşiktaş futbol takımı Abdullah Avcı'nın yönetiminde son 8 maçtan 7'sini kaybetmişti. Özellikle kupada alt ligdeki Erzurumspor'a yenilip elenmenin ardından tribünlerden "Avcı istifa" tezahüratları yükselmişti.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri pic.twitter.com/33vreVtkN3 — De Marke Sports (@demarkesports) January 24, 2020

Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ​Ümraniye Nevzat Demir tesislerine giderek takımı ziyaret etti, kaptanlar ve teknik ekiple ayrı ayrı görüşmeler yaptı.