Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Kruse ve 86. dakikada Muriqi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 37'e yükseldi. Başakşehir ise 36 puanda kaldı.
Maçın detayları şöyle:
59. dakikada Ozan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in sert vuruşunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.
72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kruse, iki rakibini geçerek ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Alman futbolcunun yerden düzgün vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0
78. dakikada Luiz Gustavo'nun etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert topu köşede kontrol etti.
86. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topla hareketlenen Rodrigues, ceza sahası içinde Epureanu'dan sıyrılarak sıfıra indi. Rodrigues'in içeri çevirdiği topu Muric filelere gönderdi: 2-0
90+1. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Mehmet Ekici ile verkaç yaptıktan sonra sağ çaprazda topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Ferdi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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