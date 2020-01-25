Kayıt
00:20 26 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Cedi Osman

    Cedi Osman'a Arda Turan, Nuri Şahin ve Larkin'den destek

    © Fotoğraf : Instagram
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103770/28/1037702808.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202001251041252446-cedi-osmana-arda-turan-nuri-sahin-ve-larkinden-destek/

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremzedelere 100 Amerikan doları tutarında bağış yapacağını açıklamasından sonra Shane Larkin, Nuri Şahin ve Arda Turan Elazığ'daki depremzedeler için destekte bulunacağını açıkladı.

    Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Arda Turdan: Elinizi korkak alıştırmayın

    Cedi’ye destek veren Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: “Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın.”

    ​Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti: "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!

    Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım."

    ‘Elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak’

    Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin ise, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

    Cedi'den eleştirilere yanıt: Bu kadar nefret iyi değil

    Öte yandan Cedi Osman kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..."

    Etiketler:
    Shane Larkin, Nuri Şahin, Arda Turan, ABD, Cleveland Cavaliers, NBA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünya Sağlık Örgütü Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını savundu.
    Dünyada koronavirüs salgınına karşı önlemler alınıyor
    Karikatür
    Zeina Aker, Lübnan'ın ilk kadın savunma bakanı oldu
    İnfografik
    Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet