Cedi Osman, Elazığ için 'üçlüklerle toplanan' rakamı duyurdu

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ın Elazığ'daki depremin mağdurları için sosyal medyada yaptığı kampanya büyük destek gördü. Cedi Osman ve takım arkadaşı Larry Nance maçta atılan 25 üçlük basket için toplam 10 bin dolar bağışlarken, depremzedeler için 385 bin lira yardım toplandı.

ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile oynayacakları maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için kampanya başlatan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman'a çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Milli basketbolcunun Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" paylaşımı kısa sürede karşılık buldu.

Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz! @cavs @chicagobulls @Kizilay — Cedi Osman (@cediosman) January 25, 2020

​Cedi Osman bağış miltarını açıkça yazdığı için gösteriş yaptığını iddia edenlere de şu yanıtı verdi:

Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil... — Cedi Osman (@cediosman) January 25, 2020

Cedi Osman'a ilk destek verenlerden biri ABD'li takım arkadaşı Larry Nance oldu. Milli basketbolcu, sosyal medya adresinden, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi “Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım” dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler! @Larrydn22 — Cedi Osman (@cediosman) January 25, 2020

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden futbolcu Arda Turan, Cedi Osman'ın paylaşımına, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın" ifadeleriyle destek verdi.

Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın. 💫 https://t.co/1uBRx0Zn1j — Arda Turan (@ArdaTuran) January 25, 2020

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" paylaşımıyla Cedi Osman'ı destekledi.

Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim. ❤️ https://t.co/BNC7RTxAvg — Nuri Şahin (@nurisahin) January 25, 2020

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık" paylaşımını yaptı.

Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım 👊 Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık 🙏 @cediosman #elazig https://t.co/KGoMKfcEYw — Isıl Alben (@isilalben10) January 25, 2020

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı da Cedi Osman'ın kampanyasına esprili bir şekilde destek verdi. Yazıcı'nın "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama" paylaşımını Cedi Osman, "Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir" diyerek yanıtladı.

Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir. 😎 https://t.co/OgRaZADjcN — Cedi Osman (@cediosman) January 25, 2020

Trabzonspor Kulübü'nün eski yöneticisi Nevzat Aydın, "Nefis kampanya kardeşim. Ben de katılıyorum biraz daha farklı bir şekilde. Her 3 sayılık baskete 10 bin TL depremdeki mağdur vatandaşlarımıza" paylaşımıyla Cedi Osman'a destek verenler arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü de kampanyayı desteklediğini açıkladı.

Cedi Osman, Chicago Bulls maçının ardından yaptığı paylaşımda toplam 385 bin lira toplandığını duyurdu. Milli basketbolcu, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance, toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2 bin 500 dolardan 10 bin dolar, Nevzat Aydın abi toplamda 250 bin lira, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yapıyor. Burada toplam 385 bin lira birikti" paylaşımını yaptı.

Cedi Osman on how he is going to help his home country Turkey after a devastating earthquake. #BeTheFight pic.twitter.com/qO3b6vSqyr — FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) January 26, 2020

​