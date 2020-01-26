Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Habertürk'e yaptığı açıklamada erteleme kararının tek taraflı olduğunu söyleyip yetkilileri eleştirdi.

Gevrek, "TFF'den bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Biz ise maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var, o halde bütün lig maçlarını erteleselerdi" diye konuştu.

Trabzonspor'un fikstürüne dikkat de çeken Gevrek, "Daha birkaç gün önce kupada 120 dakika maç oynadılar. Ayrıca ve sakat ve cezalı oyuncuları da var ki bunlardan biri Nwakaeme… Yani bunların hepsini düşüneceksin" dedi.

'Oyuncularımızın hepsi arayıp ortada bir şey yoksa neden ertelendiğini sordu, deprem beklentisi mi var diye düşündüler'

Erteleme kararı nedeniyle kendi oyuncularının da tedirgin olduğunu söyleyen Gevrek, "Bizim oyuncularımız bu maça motive olmuştu. Hepsi arayıp ortada bir şey yoksa maçın neden ertelendiğini sordu. Yani deprem beklentisi mi var diye düşündüler. Bizim oyuncularımızı panik içerisine sokmaya gerek var mıydı? Sonuçta maç pazartesi oynanacaktı" ifadelerini kullandı.

Takımlar hangi açıklamaları yapmıştı?

Trabzonspor'un dün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada "Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz" denilmişti.