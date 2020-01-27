Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant kimdir?

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

NBA legend Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash along with his teenage daughter.



The 41-year-old died after the private aircraft came down in California on Sunday morning local time.



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Aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum" yorumunu yapmıştı.

Kara mamba olarak adlandırılan bir yılan türü olan black mamba zehirli yılanlar arasından dünyanın en uzun ikinci yılanı olarak biliniyor. Ağzının içinin siyah renkte olmasından adını alan bu yılan bir ısırığının 100 insanı yetecek kadar öldürmeye nedeniyle dikkat edilmesi gereken hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Ortalama 2.5 metre uzunluğa sahip olan kara mamba gerekli panzehir vurulmadığı takdirde kişiyi öldürür. Avlanma sisteminde avını bir kez ısıran ve geri çekilen kara mamba avı felç olduktan sonra yanına giderek onu yer.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

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Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

Kobe Bryant coaches daughter Gianna's basketball team day before crash in heartbreaking imageshttps://t.co/3a5gi9MQYi pic.twitter.com/1qbVV1qxa5 — Daily Mirror (@DailyMirror) January 27, 2020

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Philadelphia'da doğdu, İtalya'da büyüdü

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

Şımarık çaylaktan, şampiyonluk kazanan all-star garda

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü bir gard ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" unvanını aldığı 1996-1997 sezonunu 7.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi ve spektaküler hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15.4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör gardlarından birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda 22.5, 28.5, 25.2, play-off'larda ise 21.1, 29.4 ve 26.6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6.9 ribaunt, 5.9 asist ve 2.2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin tecavüz suçlamasına karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

81 sayıyla tarihe geçti

Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27.6 sayı, 5.9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-2006'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35.4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2. NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

Şampiyonluk yıllarına dönüş

Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28.3 sayı, 6.3 ribaunt ve 5.4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.

Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.

Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

Jordan'ı yakalama çabası ve sakatlıkla geçen yıllar

İdolü ve sürekli mukayese edildiği Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk sayısını geçmek isteyen Bryant, sonraki 2 sezonda Batı Konferansı yarı finalinden ötesini göremedi. 2010-2011 sezonunda Mavericks, sonraki yıl ise Kevin Durant ve Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder, Kobe'nin hayalinin gerçekleşmesine izin vermedi.

2012 yazında Dwight Howard ve Steve Nash'i kadroya katmasıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Lakers, bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Kobe, 10 Nisan 2013'te oynadığı 47 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalmalık maçta "5 istatistikte aynı anda bu sayılara ulaşan ilk NBA oyuncusu" olarak tarihe geçti.

Maç başına ürettiği 27.3 sayı, 6 asist ve 5.6 ribauntla takımını sürükleyen Bryant, 2 gün sonra çıktığı Golden State Warriors maçında sol aşil tendonunda meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu kapattı ve 8 ay basketboldan uzak kaldı.

2013-2014 sezonunda yeniden formasına kavuşan deneyimli oyuncu, 6 maça çıktıktan sonra 18 Aralık 2013'te sol dizindeki çatlak yüzünden sezonu kapattı.

‘NBA tarihinin en skorer 3. oyuncusu’

Kobe, 14 Aralık 2014'teki Minnesota Timberwolves maçında, kariyerinde 32292 sayısı bulunan Michael Jordan'ı geçerek Kerim Abdülcabbar (38387) ve Karl Malone'un (36928) ardından "NBA tarihinin en skorer 3. oyuncusu" oldu.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

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Bryant, 22 Ocak'ta sağ omzundaki kas grubunda oluşan yırtık nedeniyle 2014-2015 sezonunun kalanında forma giyemedi. Kobe, 2014-2015 sezonunda forma giydiği 35 maçta 22.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

60 sayıyla veda etti

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center'da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı.

24 Ağustos Kobe Bryant Günü

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers'ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-2016 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant'ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos'un "Kobe Bryant Günü" olmasına karar verdi.

Kobe için yapılacak organizasyonun tarihi, oyuncunun kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalardan dolayı "24.08" olarak belirlendi.

THY reklamında oynadı, Oscar kazandı

Türkiye'deki basketbolseverlerin de yakından takip ettiği Bryant, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile marka elçisi olduğu Türk Hava Yolları'nın (THY) 2012 ve 2013'te çekilen reklam filmlerinde oynadı.

İki sene THY'nin reklam yüzü olan Kobe, anlaşmayla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık Los Angeles'lıların da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. Türkiye doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum."

Bryant, kariyeri boyunca kazandığı ödüllere, 5 Mart 2018'de yenisini ekledi. Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, "en iyi kısa animasyon" ödülüne layık görüldü.

Yaklaşık 5 dakika süren yapım, Bryant'ın Kasım 2015'te "The Players' Tribune" adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyordu.

Kobe'nin kariyerinin "en"leri

Kobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:

Oynadığı maç Şut yüzdesi Sayı Ribaunt Asist Top çalma Blok

Normal sezon 1346 44.7 25 5,2 4,7 1.4 0.5

Play-off 220 44.8 25.6 5.1 4.7 1.4 0.7