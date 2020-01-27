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13:55 27 Ocak 2020
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    TBF Başkanı Türkoğlu: Kobe Bryant'ın ölüm haberini almak üzdü

    © AA / Elif Öztürk
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    Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi Kobe Bryant’ın basketbolu dünyaya tanıtan önemli insanların başında geldiğini söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Uzun yıllar karşılıklı oynadığım, insan olarak tanıdığım birisinin genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü" dedi.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası isim sponsorluğu ve kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Öncelikle helikopter kazasında hayatını kaybeden dünya basketbolunun önemli isimlerinden Kobe Bryant ile ilgili konuşan Türkoğlu, şunları söyledi:

    'İnsan şoke oluyor'

    "Uzun yıllar karşılıklı oynadığım ve gerçek anlamda da keyif aldığım, insan olarak tanıdığım birisinin bu genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü. Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Bence basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan birisiydi. Bu anlamda gerek saha içi gerekse basketbol dışında bu branşı dünyaya yaymak için yaptığı işler gerçekten takdire şayandır. İnsan şoke oluyor. İnanın bir veli olarak, normal bir kişi olarak da insan çok üzülüyor. Genç yaşta kızımızın böyle talihsiz bir kazada hayatını kaybediyor olması tabii ki de üzücü. Dediğim gibi, Allah kalanlarına, başta karısına, diğer çocuklarına ve ailesine sabır versin. Onun yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Basketbol için gerçekten üzücü bir durum."

    'Ülke olarak duygusal süreçten geçiyoruz'

    Deprem felaketi sonrası Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Türkoğlu, “Dün gece tuhaf bir süreç yaşadım. Ülke olarak hepimiz manevi olarak duygusal bir süreçten geçiyoruz. Özellikle Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hepimiz çok üzüldük. Ülke olarak derin bir acı yaşadığımız bir süreç. Öncelikle onları anmak istiyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah ülke olarak bir daha bu süreçle karşılamayız. Devletimizde gerekli önlemleri alır ve bu tarz acı sonuçlara vesile olacak sonuçlarla karşılaşmayız” diye konuştu.

    'Birlik ve beraberliğimizi görmek insanı gururlandırıyor'

    Türkoğlu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman’ın, Chicago Bulls ile oynadığı maçta Elazığ'daki depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

    "Ülke olarak öncelikle bu tip olaylarda birlik ve beraberliğimizi görmek insanı gururlandırıyor. Herkesin bir şekilde bu tip durumlarda yardım elini uzatması takdire şayan. Küçük-büyük yapılan desteklerden dolayı herkese teşekkür ederiz. Biz de gerek Kızılay ve AFAD olmak üzere işbirliği içinde olan bir federasyonuz. Ekip olarak da bir adım atacağız. Ülke olarak bu olaylara sessiz kalmadık. Herkesin bir kez daha Türklüğüyle gurur duyması açık bir şekilde gösterildi. Bütün halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Önemli olan ülke ve devlet olarak sağlam tedbir alıp bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamak. Herkese bu süreçte ne kadar teşekkür etsek azdır."

    Etiketler:
    Michael Jordan, Cleveland Cavaliers, Yardım kampanyası, AFAD, Türkiye, Basketbol, Cedi Osman, Malatya, Elazığ, Deprem, deprem, Kaza, Helikopter, Kaliforniya, Los Angeles, ABD, NBA, Kobe Bryant, Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)
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