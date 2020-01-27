NTV Spor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

NTV Spor'un haberine göre geçen hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.