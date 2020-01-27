Üç yıl sonra geri döndü: Mustafa Reşit Akçay MKE Ankaragücü'nde

Mustafa Reşit Akçay, artık kulüp takımı çalıştırmama kararından MKE Ankaragücü için geri döndü.

Alt lig takımlarını çalıştırdıktan sonra 2013-2014'te 1461 Trabzon'dan Trabzonspor'un başına geçerek Süper Lig macerasına başlayan Mustafa Reşit Akçay, 2014'te Akhisar Belediyespor, 2015-2017'de Osmanlıspor, 2017'de Konyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi.

Yeşil beyazlılardan gönderilmesine koşut futbolu bırakma kararını hayata geçiren Mustafa Reşit Akçay'ın bugün MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı.

Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay



Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi.



Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#Ankaragücü pic.twitter.com/tNVgmgG0UZ — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2020

Süper Lig'in sarı lacivertli kulüplerinden Ankaragücü'nün internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

2016'da Akçay'ın 850 bin euroya kurduğu Osmanlıspor takımı, Avrupa Ligi'ne ilk defa katılmasına rağmen gruptan lider olarak çıkmayı başarmış, 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, 6 farklı ülkenin takımlarını geride bırakmıştı.