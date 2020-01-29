ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı. Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı dikkati çekti.
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
- Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandıNTSB
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NTSB
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı
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