Sergen Yalçın: Beşiktaş'la her konuda anlaştık, birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş Yönetim Kurulu ile her konuda anlaştıklarını belirtti ve "Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş ile her konuda anlaştıklarını bildirdi. Yalçın, "Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah" dedi.

Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’la konuştum, “Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah” dedi. 🦅 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 28, 2020

​Yalçın'ın antrenör ekibinde yer alan Murat Şahin ve Çağdaş Atan da kişisel Twitter hesaplarında siyah beyazlı kulübe döndüklerini duyurdu.

Genç bir çocukken çıktım genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız çok uğraşacağız başaracağız 💪 pic.twitter.com/Nqvki3ZOwn — ÇAĞDAŞ ATAN (@atancagdas) January 28, 2020

Anlaşmanın perde arkasında neler yaşandı?

Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konuların hiç gündeme gelmediği belirlendi.

Genç teknik adamın koşulsuz şartsız sözleşme imzalamayı kabul ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın’a ödenecek yıllık ücretin, siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından belirleneceği kaydedildi. Beşiktaş, görevden alınan Abdullah Avcı’ya senelik net 12 milyon lira ödüyordu. Sergen Yalçın’a ödenecek ücretin bunun bir hayli altında olacağı ifade edildi. Sergen Yalçın bu sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL kazanması bekleniyor.

Kariyerine Beşiktaş'ta başladı

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri dönen Sergen Yalçın, 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

100. yılın kahramanı

Beşiktaş'ta iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı.